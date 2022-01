Das Angebot im Seniorenbereich wird erweitert:

Bewegt älter werden ist das Motto des neuen Senioren-Angebots beim TV Eintracht, das sowohl Männer als auch Frauen anspricht. In der ersten Einheit am letzten Donnertag konnte Übungsleiterin Christel Hoffmann eine bunt gemischte Truppe begrüßen. Ehepaare, aber auch alleinstehende Männer und Frauen waren zum Sport in die Turnhalle an der Profilschule gekommen.

hochgeladen von Martina Seeliger

"Wir möchten mit diesem Angebot besonders die Männer hinter dem Ofen hervorlocken", so die erste Vorsitzende Uschi Rempe, "denn in der bestehenden Seniorengruppe gibt es nur weibliche Teilnehmer."

Wenn Sie Interesse haben, können Sie - bitte im Sportzeug erscheinen, da die Umkleidemöglichkeiten durch Corona eingeschränkt sind - direkt um 17 Uhr an der Turnhalle an der Profilschule vorbeigehen und mitmachen.

Bitte beachten Sie das seit Sonntag (16.01.) geltende Update der Corona-Regeln, das Sie hier noch einmal nachlesen können:

Wichtiges Update zu den Corona-Regeln

Das Angebot Seniorenturnen am Dienstag von 16 bis 17 Uhr bleibt ebenfalls bestehen.

Halten Sie Abstand, beachten Sie die Regeln und bleiben Sie gesund, damit wir auch weiterhin gemeinsam Sport treiben können.