Rosel Theel wird Ehrenmitglied:

50 Jahre gehört Rosel Theel schon dem TV Eintracht an und in diesen 50 Jahren hat sie einiges an Vereinsgeschichte miterlebt und auch das ein oder andere mitgeprägt. Dabei wollte sie eigentlich nur ihren Sohn anmelden. Doch Hermann Wenning Senior erkannte wohl sofort ihre Talente, jedenfalls brachte er die aus der DDR stammende ehemalige Leistungsturnerin dazu, bei der Mädchen-Leistungsriege mitzuhelfen. Beim Helfen blieb es nicht und Rosel Theel wurde für drei Jahre Übungsleiterin bei den "kleinen Mädchen", die sie später an Helene Berkenheger übergab. Danach war sie immer da, wo gerade jemand fehlte.

Die Damenriege des TV Eintracht mit Trainer Heinrich Wenning; Rosel Theel im blauen Pullover unten

hochgeladen von Martina Seeliger

Beim Jedermannturnen freitags abends war sie dabei, als das Volleyballspiel beim TV Eintracht seinen Anfang fand, denn zunächst wurden ein oder zwei Sätze im Anschluss an die Turnstunde gespielt, bis man bei der Stadtliga Dortmund anmeldete und eine eigene Gruppe bildete. Rosel Theel war diejenige, die sich in die Straßenbahn setzte und nach Hörde fuhr, um die Anmeldung vorzunehmen. Sie gehörte somit zu der Hobby-Mannschaft, die in ihrem ersten Spieljahr unter Trainer Egon Passmann sofort den Aufstieg in die 1. Dortmunder Stadtliga schaffte.

Die Damen-Stadtliga-Mannschaft des TV Eintracht

hochgeladen von Martina Seeliger

Nach ihrem aktiven Ausscheiden als Spielerin war sie in diesem Bereich immer noch als Teil des Schiedsrichterteams aktiv.

Immer helfende Hand

Rosel Theel ist immer Ansprechpartner und hilft bei allen Turnieren, Vereinsfesten und Veranstaltungen die Organisation zu stemmen.

Über viele Jahre half sie beim Kinderturnen aus und so manche Brambaueranerin hat unter ihrer Hilfestellung Radschlag oder Handstand gelernt. Natürlich ist sie auch als Teilnehmerin bei vielen Deutschen Turnfesten und anderen Veranstaltungen nicht wegzudenken. So wie beim Deutschen Turnfest in Berlin.

hochgeladen von Martina Seeliger

Haben Sie sie entdeckt? Kleiner Tipp, sie tröstet gerade den jüngsten Teilnehmer, der wohl nicht mit dem Kleid aufs Bild wollte.

Über viele Jahre war sie zudem als Sozialwartin für den Verein im Einsatz.

Der Vorstand des TV Eintracht (1989), ganz rechts Rosel Theel

hochgeladen von Martina Seeliger

Noch immer aktiv:

Auch heute ist Rosel Theel noch aktives Mitglied im Turnverein und immer noch beim Jedermannturnen, allerdings bei der Variante für Senioren. Sie würde sich allerdings wünschen, dass auch wieder mehr jüngere Leute in dieser Einheit den Weg in die Turnhalle finden würden, denn früher war die Bandbreite größer.

hochgeladen von Martina Seeliger

Nähere Informationen zum Verein und seinem Angebot finden Sie auf der "Homepage des TV Eintracht".