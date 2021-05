Jetzt auch ein Angebot für alle Kinder- und Jugendgruppen

Da die Inzidenzlage bisher in diesem Jahr noch kein gemeinsames Sporttreiben in der Turnhalle zugelassen hat, bietet der TV Eintracht seither ein mit Hilfe des Landessportbundes zusammengstelltes Online-Angebot, das alle Mitglieder über die Hompage aufrufen können. Nun wurde das Angebot für die Kinder- und Jugendgruppen erweitert.

Jede Woche eine neue Bewegungs-Challenge



Dazu gibt es in jeder Woche eine Bewegungsaufgabe, die gemeistert werden soll. Aufrufen kann man die Bewegungsaufgabe über die Homepage. In dieser Woche geht es darum ein T-Shirt in mehreren Positionen anzuziehen, sehen Sie selbst: (tve-brambauer).

Ob der Sportbetrieb in den letzten 4 Wochen vor den Sommerferien noch einmal in der Halle anlaufen wird, bleibt fraglich. Im Moment sind die Auflagen für einen reibungslosen Ablauf noch zu hoch. Nimmt man die Vorsichtsmaßnahmen ernst, dann bleibt von der eigentlichen Bewegungszeit nicht mehr viel übrig. Da sind die Vereine mit einem Außenangebot klar im Vorteil.

Nähere Informationen zum Verein unter: (tve-brambauer).