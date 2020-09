Paul Hülsmann tot - Der letzte Spieler aus dem ersten LSV-Meisterteam

Lünen. (Jan-) Paul Hülsmann, der letzte Spieler aus dem ersten LSV-Meisterteam, ist tot.

Der erste Aufstieg in Landesliga glückte dem Lüner SV fünf Jahre nach der Gründung des Vereins 1950/51 als Meister der der damaligen Bezirksliga. Das Bild zeigt Trainer Strobel, Heinz Rosenkranz, Torwart Siegfried Herbrechter, Günter Rosenkranz, Helmut „Jockel“ Bracht, Torjäger Erwin Volkmann, Hans Behrens, Helmut Alberts, Günter Bogdanowicz, Harry Rudciak, Georg Pohl und Herbert Hohmann.

Nicht auf dem Foto ist Paul Hülsmann (3. 5. 1926 - 21. 9. 20), der als letztes Mitglied dieses Erfolgsteams jetzt im Alter von 94 Jahren starb. Hülsmann fehlt auf dem Foto, der er in dieser Begegnung nicht zu den ersten elf Spielern gehörte. Denn mehr als elf Kicker in einer Mannschaft durften damals nicht in einem Spiel auflaufen. Auswechselungen gab es damals noch nicht.

Zeitzeugen berichten von Hülsmann: „Er hatte einen Bombenschuss, erzielte Tore per Freistoß aus 40 Metern.“ Repro Janning