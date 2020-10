Pechvogel Sascha Ernst feiert 29. Geburtstag

Von Bernd Janning

Lünen. In Reihen des Fußball-Westfalenligisten Lüner SV bilden die Pechvögel in diesen Monaten fast eine Mehrheit. Zu diesen Unglücklichen zählt mit Sicherheit Sascha Ernst. Der Linksverteidiger feiert am morgigen Freitag (23. 10. 20) seinen 29. Geburtstag und blickt mit Zuversicht nach vorn.

Ernst gehörte bei der 1:3-Heimpleite gegen den TuS Hiltrup zu einem der Opfer aus dem LSV-Team. Der Abwehrmann riss sich offensichtlich bei einem Foul an der Mittellinie den Meniskus am rechten Bein.

Am Montag dieser Woche wurde er in der Bochumer Orthopädiepraxis & Praxisklinik ambulant von Dr. med. Alexander Rosenthal operiert. „Ein Teil des Meniskus wurde entfernt, ein anderer genäht. Wird genäht und nicht alles entfernt, dauert der Heilungsprozess länger“, berichtet der erfahrene Kicker, der zur vorletzten Saison vom Westfalenligisten FC Iserlohn zu den Lüner Löwen kam. Wie immer um ein Jahr, hat er seinen Vertrag auch in der Kampfbahn Schwansbell verlängert.

„Ich hoffe, dass ich in zwölf Wochen wieder mit dem Joggen beginnen kann, dass ich zur Rückrunde wieder fit bin“, will er die Verletzung so schnell wie möglich abharken können.

Zu den durch die Corona-Pandemie bedingten Spielausfällen hat er eine gespaltene Meinung: „Wie es sportlich mit uns beim Lüner SV weitergeht? Das ist alles schwierig. Die Ausfälle können positiv sein, da wir viele Verletzte haben. Die hätten mehr Zeit, u wieder ganz fit zu werden. Es könnte aber auch negativ für uns sein.“

Viel Negatives wird für den Fan von Borussia Dortmund verschwinden, wenn der Lüner SV endlich wieder in die Erfolgsspur kommt. Sascha Ernst wird sich auf jeden Fall freuen, wenn seine Mannschaft, wenn auch nachträglich, ihm mit Siegen zu seinem Geburtstag gratuliert.

„Gute Besserung. Und feier schön!“ wünscht dir nicht nur der LSV. Fotos Goldstein/Janning