Pferde sind hier Familiensache

Kinder träumen mit den Geschichten von Hexe Bibi und ihrer Freundin Tina den Traum vom Leben auf dem Reiterhof. Familie Hüser-Wittenbrink in Alstedde lebt ihn - vollkommen ohne Hexerei, dafür aber mit viel Leidenschaft und Wir-Gefühl!

Pferde schauen im herbstlichen Sonnenschein aus ihren Boxen, die Wiesen sind noch nass vom Tau. Britta Wittenbrink ist schon seit Stunden auf den Beinen. Zweifach-Mama und Pferdwirtin, da findet sich auch so früh schon Arbeit. Britta ist seit rund vier Jahren hier die Chefin. Der Hof am Rande von Alstedde ist seit Generationen in Familienhand. Hinweise auf ihn finden sich schon im 17. Jahrhundert. Schweine und Rinder standen früher in den Ställen und Pferde waren Arbeitstiere, vor fast fünfzig Jahren stellten Heinz und Heike Hüser, Brittas Eltern, dann nach und nach um auf Pensionpferde. Wer Pferdebesitzer ist, aber keinen Stall hat, findet seitdem bei den Hüsers ein Zuhause.

Im Stall stand der Traummann

Kein Wunder, dass auch die drei Hüser-Mädchen Lisa, Katja und Britta das Pferde-Fieber von klein auf packte und Britta machte die Leidenschaft zum Beruf. Die Lünerin absolvierte auf dem bekannten Hof Gripshöfer in Werne eine Ausbildung zur Pferdewirtin. Ein Schritt, der sehr entscheidend sein sollte für ihr weiteres Leben. Britta fand im Stall nämlich nicht nur den Traumjob, sondern auch den Traummann. Christian Wittenbrink, selbst Reiter, hatte sein Pferd bei Gripshöver stehen und als Britta sich dann als frisch gebackene Pferdewirtin wieder auf den elterlichen Hof verabschiedete, nahm sie Mann und Pferd direkt mit nach Alstedde.



Ur-Oma stärkt allen den Rücken

Pferde auszubilden, sie zu reiten, mit ihnen zu Turnieren zu fahren, sie zu füttern und zu pflegen, das alles und noch mehr fällt in den Aufgabenbereich einer Pferdewirtin. Was Britta macht, das hört sich deshalb zwar nach einem echten Mädchentraum an, ist aber bei aller Freude auch harte Arbeit. Arbeitstage mit zwölf bis vierzehn Stunden sind keine Seltenheit, verrät ihr Mann Christian, und mit allem Drum und Dran nicht zu schaffen ohne die Hilfe der Familie. Christian packt also neben seinem Beruf als Versicherungsmakler mit an, ebenso Mama und Papa Hüser und Brittas Schwestern mit ihren Männern. Die Älteste auf dem Hof ist Ur-Oma Inge Ziesla. Pferdeställe misten kann sie mit mittlerweile 81 Jahren zwar nicht mehr, ist aber sonst immer zur Stelle. Ur-Oma kocht, hat Lea und Heinrich, die Kinder von Britta und Christian, im Blick und ist so ein wertvolles Rädchen im Familienbetrieb. "Wenn Ur-Oma mal ausfällt, dann merken wir das sofort", erzählt Christian Wittenbrink.

Solarium für die Pferde

Tradition ist die eine Seite, Fortschritt die andere: Reiten früher und heute, das ist ein Unterschied. Die Ställe und Anlagen für die Reiter werden deshalb laufend modernisiert, erst im September nahm die Familie - vielen Sponsoren sei Dank - einen neuen Reitplatz in Betrieb. Im Stall wartet auf die Pferde sogar ein Solarium mit Tageslichtlampen zur Vorbeugung von Depressionen - ja die können auch Pferde bekommmen - im trüben Herbst und Winter. Im Stall auf dem Hüser-Hof stehen aktuell 43 Pferde verschiedener Besitzer, doch was sich nach viel anhört, ist in Relation zu anderen Höfen im Reitbereich eher unteres Level. Die Familie will es aber auch nicht anders, setzt - wie Senior Heinz Hüser es ausdrückt - auf Qualität statt Quantität. Ein Familienbetrieb eben und die Chancen, dass es noch viele viele Jahre so bleibt, stehen nicht schlecht, ist doch mit Lea und Heinrich die nächste Generation mit Pferdeverstand schon am Start.