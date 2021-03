12. April ist angedacht:

Nach den Osterferien soll es wieder losgehen mit Spiel und Sport, zunächst einmal in abgespeckter Form, denn die Ansteckungsgefahr mit Corona soll vermieden werden und das erfordert umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen. Sobald nähere Einzelheiten bekannt sind, wird der Verein dies auf der Homepage bekanntgeben.

Online-Angebote weiterhin erreichbar:

Da Corona bis dahin ein gemeinsames Sporttreiben zumindest in Turnhallen noch immer verhindert, möchte der TV Eintracht seinen Mitgliedern dennoch die Möglichkeit geben, sich zu bewegen.

Dazu gibt es auf der Homepage des Vereins Online-Vorschläge mit denen der innere Schweinehund besiegt und die Figur in Form gebracht werden kann. Die vom Landessportbund zur Verfügung gestellten Angebote werden jede Woche überarbeitet und neu auf der Homepage eingestellt. Das Angebot geht von Eltern-Kind über Fit-Mix bis zum "Bewegten Älterwerden". Es geht mittlerweile in die 10.Woche und Sie finden es hier: tve-brambauer.

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund, damit wir bald alle wieder gemeinsam Sport treiben können.