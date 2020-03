PreußenTischtennis feiert seine meisterlichen Senioren

Von Bernd Janning

Horstmar. Beim traditionellen Seniorentreffen der Tischtennisspieler des TTV Preußen 47 Lünen an der Sporthalle Querstraße in Horstmar gab es jetzt einen Grund zum Feiern. Der sechsten Mannschaft mit Dieter Radau, Jürgen Braun, Dieter Reichardt, Rüdiger Bornhöfer, Manfred „Manni“ Howanitz und Co. glückte einen Tag vorher mit einem 6:4 über den TTC Horneburg III die vorzeitige Meisterschaft in der 3. und damit der Aufstieg in die 2. Kreisklasse.

Mit über einem Dutzend der verdienten alten Recken war das Treffen mit dem gemeinsamen kräftigen Frühstück wieder gut besucht. Natürlich wurden Erinnerungen ausgetauscht, bis zurück zu den Zeiten, in denen einige Horstmarer gar in der Oberliga, in der damals höchsten deutschen Spielklasse, schmetterten. Brötchen und Kaffee folgten das Frühschoppenbier, bei dem viele weitere Anekdoten ausgetauscht wurden.

Das beliebte Treffen findet seit 2015, seit die neue Sporthalle an der Querstraße fertiggestellt, ist, regelmäßig statt. Es ist eine Veranstaltung, die Vorbild für alle Sportvereine sein sollte. Denn nur, wo sich von den Jüngsten bis zu den Ältesten alle mit einander einsetzten, Sport betreiben, kann eine wirkliche Sportler-Familie entstehen.

So gilt auch immer noch das Wort des TTV-Vorsitzenden Christoph Eppich: „Unsere Altvorderen haben so viel für das Tischtennis geleistet und ein jährlich durch den Verein organisiertes Treffen ist da das Mindeste. Einige der Sportkameraden sind auch nicht mehr so mobil und nehmen den Weg trotzdem auf sich. Wir freuen uns sehr darüber!"

Übrigens: 2006 löste sich die Abteilung Tischtennis vom SV Preußen und wurde ein eigenständiger Verein. 2010 folgte die Fusion mit TTC Gahmen zum TTV Preußen 47 Lünen.