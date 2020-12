Scheine für Vereine = Scheine für Sportgeräte:

Der Turnverein Eintracht nimmt wieder an der Aktion "Scheine für Vereine" von REWE teil. Für jeweils 15 Euro Einkaufswert bekommt man einen Vereinsschein, den der Verein dann bei entsprechender Anzahl gegen Sportgeräte eintauschen kann. Schon bei der letzten Aktion konnte man so zahlreiche Kleingeräte anschaffen, ohne die Vereinskasse zu belasten. Unter anderem konnten sich die Jüngsten über bunte Softbälle und die Ältesten über Sitzhocker freuen, was jeweils mehr Abwechslung in die Übungsstunden bringt.

Achtung: Aktionsende: 20. Dezember

Bis zum 20. Dezember (bzw. solange Vorrat reicht) werden die Scheine ausgegeben und der Verein bittet seine Mitglieder, die Scheine bei den Übungsleitern oder beim Vorstand abzugeben, damit sie fristgerecht eingereicht und eingetauscht werden können.

Scheine für Vereine bringen Bewegung:

Sie können schon vor Wiederbeginn des Übungsbetriebs wieder ein bisschen in Bewegung kommen, spazieren oder fahren Sir mit dem Rad zum Espelweg 7, Sie dürfen auch joggen und werfen Sie die von Ihnen gesammelten Scheine in den Vereinsbriefkasten (TV Eintracht / Rempe). Wenn Sie sich ganz viel bewegen wollen, bringen Sie jeden Schein einzeln.

Unterstützung erwünscht:

Auch wenn Sie nicht Mitglied im TV Eintracht sind, können Sie den Verein mit Scheinen unterstützen. Stecken Sie die Scheine in einen Briefumschlag und werfen Sie diesen in den Vereinsbriefkasten im Espelweg 7 (TV Eintracht / Rempe). Der Verein sagt Danke.

