Der Turnverein Eintracht aus Brambauer wünscht schöne Ferien:

Der Übungsbetrieb ruht in den Herbstferien, aber vielleicht haben Sie ja Lust auf den Spuren des Vereins zu wandeln und ein wenig in Brambauers Vergangenheit einzutauchen. Meist bietet der "Goldene Oktober" doch Gelegenheit dazu, den ein oder anderen Spaziergang zu machen.

Wanderung vom Vereinstag noch verfügbar:

Der TV Eintracht lädt zu einem Rundkurs durch Brambauer mit einigen Stationen, die sich auf die Vergangenheit des Vereins beziehen, natürlich aber mit der Vergangenheit Brambauers verknüpft sind. "Karte und Stationen" lassen sich auf der Homepage des Vereins herunterladen.

Interessante Stationen:

Es geht in den "Volkspark", der heute wieder in neuem Glanz erstrahlt, an die Stelle, an der der TV Eintracht gegründet wurde, zum Bürgerhaus, das früher Paulus und Schlabs hieß und natürlich auch zum Zechengelände - denn ohne die Zeche gäbe es den TV Eintracht nicht.

Vergessen Sie nicht, Ihren Fotoapparat mitzunehmen:

Es gibt auf dem Rundkurs viel zu entdecken und vielleicht haben Sie auch Lust, ein Familienfoto am Teich im Volksgarten aufzunehmen, wie es früher üblich war. Da es eine kurze und eine lange Variante gibt, kann die Tour auch mit dem Rad abgefahren werden.

Nähere Informationen zum Verein und zu seinem Angebot finden Sie ebenso wie die Downloads auf der "Homepage des TV Eintracht".