Spielpause online mit Fortbildung nutzen

Lünen. Am morgigen Dienstag (12. 1. 21) beginnt die Fortbildungsoffensive des Jugendausschusses des Fußball-Kreises Dortmund.

Derzeit gibt es noch verbleibende Teilnahmeplätze bei den ersten spannenden Schulungen, auf die hier noch einmal aufmerksam gemacht wird. Die Teilnahme an den Schulungsangeboten ist kostenlos, zeitlich muss maximal eine Stunde eingeplant werden, alles findet online statt!

Es beginnen wir mit den folgenden Themen:

Dienstag, 12.01.21 – Kooperationen KiTa/Schule

Für Vereine ist die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Kitas und Schulen eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Jugendarbeit. Angefangen vom Gewinn neuer Jugendspieler bis hin zu Förderungsmöglichkeiten bei gemeinsamer Projektarbeit. Vorgestellt werden die umfangreichen Kooperationsmöglichkeiten und Vorteile.

Mittwoch, 13.01.21 – Allgemeine Schulungen

Der KJA und die Assistentin für Vereins- und Kreisentwicklung im Kreis, Miriam Austrup, stellen diverse Schulungen und Veranstaltungen im Jahr 2021 vor. Es werden umfangreiche Möglichkeiten aufgezeigt, die für die Weiterbildung der Mitglieder und Jugendlichen sehr spannend sein können. Themen u.a.: Fortbildungs-/Qualifizierungsmöglichkeiten für Jugendtrainer, Elternschiedsrichter-Lehrgänge, Spielführerschulungen

Mittwoch, 13.01.21 – Satzungen, Ordnungen, Rechtsfragen

In diesem Schulungsangebot ist keine Satzungsfrage tabu: Egal ob Durchführungsbestimmungen oder Jugendspielordnung, es soll Klarheit in komplexen Satzungsthemen gechaffen werden. Bereits im Vorfeld wurden zahlreiche Fragen zu den Themen Spielberechtigungen und satzungstechnische Rechte von Vereinen eingereicht, welche im Rahmen der Schulung beantwortet werden.

Patrick Senf-Pawlinsky wirbt für den Kreisjugend-Ausschuss: „Sollte für euch ein spannendes Thema dabei sein, freuen wir uns über jede Anmeldung. Leitet die Einladung daher sehr gern an Eure Trainer, Spieler und Vorstandsmitglieder weiter. Weitere Infos sowie das Anmeldeformular findet Ihr hier: https://flvw-dortmund.de/fussball-jugend/fortbildungsoffensive. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Schulungen mit euch!“