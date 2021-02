Schon in der letzten Woche durften sich die "Ran-an-die-Geräte-Mädels" über digitale Videopost von ihrer Übungsleiterin Miriam Badejo freuen, in dieser und den kommenden Wochen soll es weitergehen.

Yoga für Schülerinnen

Nach einem gemeinsamen Tanz stand am Dienstag Yoga auf dem Programm. Etwas ungewohnt für Schülerinnen, die sonst eine ganze Halle zur Verfügung haben, aber gut aufbereitet macht auch Bewegung in den eigenen vier Wänden Spaß.

Nach dem Tanzvideo hat Miriam Badejo nur psoitive Rückmeldungen bekommen und möchte auf jeden Fall am Ball bleiben. Da das Programm persönlich an die betroffenen Mitgleider verschickt wird, können andere Vereinsmitglieder leider nicht teilnehmen. Natürlich hoffen aber alle auch, dass es bald wieder ran an die Geräte heißt.

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund, damit wir bald alle wieder zusammen Sport treiben können.