Unser heutiges Photo zeigt den Besuch des wohl prominestesten Mitglieds des TV Eintracht in Brambauer. Der Präsident des Turnerbundes der DDR (von 1970 bis zur Auflösung 1990), unter anderem Dekan an der Hochschule für Körperkultur in Leipzig Prof. Dr. Günter Borrmann war tatsächlich als Kind Mitglied des TV Eintracht. Nach Öffnung der Grenze besuchte Günter Borrmann, der an der Zusammenführung der beiden Turner-Bünde im vereinigten Deutschland maßgeblich beteiligt war, 1990 das Deutsche Turnfest in Dortmund. Während dieser Zeit traf er sich mit Mitgliedern des TV Eintracht.

Prof. Dr. Günter Borrmann, der bis zu seinem Tod Kontakt zum TV Eintracht hielt, verstarb im Februar 2017 in Leipzig. Nähere Informationen zu diesem so berühmten und doch unbekannten Sohns Brambauers finden Sie auf Wikipedia: Günter Borrmann.

