Das heutige Bild stammt aus dem Jahr 1936 und zeigt von links die drei Turner Friedhelm Büscher, Eduard Wenzlik und Heinrich Wenning des Turnvereins Eintracht Brambauer am Barren vor der ganz alten Turnhalle (1914 fertiggestellt) an der Moltkeschule (heute Profilschule), die man noch auf alten Postkarten sehen kann. Auch das Nachfolgemodell ist mittlerweile abgerissen und ersetzt worden, denn an dieser Stelle steht jetzt die Erweiterung der Feuerwehr.