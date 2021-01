Unser heutiges Bild erinnert an Otto Janz, den langjährigen Vorsitzenden des TV Eintracht. Insgesamt 33 Jahre (vom 1. Juni 1953 bis 1986) lenkte er die Geschicke des Vereins aus dem Vorort Brambauer.

In seinem Herzen war er Turner durch und durch. So war es ihm zusammen mit einigen anderen unermütlichen Turnern ein Anliegen, 1953 die "Wiedergründung" des Vereins voranzutreiben. Am 2. April 1953 trennten sich Turner und Handballer, die zuvor mit den Tischtennisspielern eine Sportgemeinschaft gebildet hatten, in Brambauer. Während die Turner zum Namen TV Eintracht zurückkehrten, behielten die Handballer die Bezeichnung VfL. Otto Janz übernahm die Leitung des TV Eintracht, beim VfL wurde Arthur Heister, der selbst lange dem TV Eintracht vorstand, zum Vorsitzenden. Im Jahr 1986 übergab Otto Janz sein Amt an Hermann Wenning, stand dem Verein jdeoch weiterhin als Ehrenvorsitzender mit Rat und Tat zur Seite.

Im Januar wäre Otto Janz 106 Jahre alt geworden, der TV Eintracht kann im März auf 107 Jahre zurückblicken.