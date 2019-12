Die Mitglieder des TV Eintracht Brambauer konnten sich im Jubiläumsjahr über ein neues Vereins-T-Shirt freuen. Pünktlich in der Woche vor Weihnachten konnten die T-Shirts in den Gruppen verteilt werden. Die Volleyballer und Badmintonspieler (siehe Fotos) probierten das neue Outfit sogleich an Ort und Stelle an und aus. Besonders der etwas andere Schriftzug auf dem Rücken kam gut bei ihnen an.

Die Übungsgruppen, die in der letzten Woche nicht mehr stattgefunden haben, bekommen ihr T-Shirt nach den Ferien.

Nähere Informationen zum Verein und zum Angebot findet man unter www.tve-brambauer.de