Wiederbeginn des Übungsbetiebs:

Mit dem Ende der Herbstferien in NRW endet auch die Pause der Übungsgruppen beim TV Eintracht. Leider verhindern die ansteigenden Infektionszahlen der Coronapandemie einen Übergang zur Normalität. So werden einige Übungsstunden weiterhin pausieren und beim Kinderturnen nur eine Gruppe in den "Versuchsbetrieb" gehen. Die hier gemachten Erfahrungen sollen dann ausgewertet und als Grundlage für das weitere Vorgehen genutzt werden. In allen Gruppen wird auf Abstand zwischen den Teilnehmern geachtet.

Mitglieder können Gruppe wechseln:

Der TV Eintracht macht noch einmal darauf aufmerksam, dass Mitglieder, deren Angebot noch nicht wieder ins Programm aufgenommen wird, die Möglichkeit haben, vorrübergehend in angelaufene Übungsgruppen zu wechseln. Vereinsmitgliedern entstehen hier keine weiteren Kosten. Dies betrifft zum Beispiel die Eltern der Eltern-Kind-Gruppen oder die Teilnehmerinnen der Step-Aerobic.

Das geplante Programm im Überblick:

Damit Sie immer über die laufenden Angebote informiert sind, hier die Übungsstunden der kommenden Woche. Alle aufgelisteten Angebote finden in der Turnhalle der Profilschule (früher Achenbachschule), Friedhofstr. in Brambauer statt.

Montag, 20 Uhr, "Fit for life - Gymnastik für Frauen" 

Dienstag, 16 Uhr, Seniorengymnastik, "bleib fit im Alter"

Dienstag, 20 Uhr, Ballspiele Männer

Mittwoch, 18 Uhr, "Fit Mix - Fitnesstraining mit und ohne Handgeräte"

Mittwoch, 19:30 Uhr Volleyball freies Spiel (Mixed)

Donnerstag, 18:30 Uhr, Badminton für Jugendliche, Mädchen und Jungen ab 12

Donnerstag, 20 Uhr, "Die Mischung macht's - Badminton für Erwachsene"

Freitag, 20 Uhr, Jedermann-Turnen, Bewegung und mehr für jeden.

Die angekündigte Kindergruppe startet erst am 3. November.

Nützliche Informationen:

Den Hygieneplan, Hinweise zum Ablauf des Übungsbetriebs und alle sonstigen Informationen finden Sie auf der Homepage des Vereins unter: tve-brambauer.de.

Bitte beachten Sie, dass trotz aller Vorsicht und Einhaltung aller Maßnahmen und Vorschriften die Möglichkeit besteht, sich mit "Corona" zu infizieren.