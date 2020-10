Kaum richtig wieder angelaufen, geht der Übungsbetrieb des TV Eintracht Brambauer wie alle anderen Sportangebote am Montag (2. November) in den Lockdown und hofft damit einen Beitrag leisten zu können, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Gesundheit aller geht vor. Die Mitglieder werden auf der Homepage informiert, wenn es weitergeht. Bis dahin wünscht der Verein allen gute Gesundheit. Halten Sie Abstand, damit die Maßnahmen greifen können und der Sportbetrieb wieder anlaufen kann.

