Am Sonntag treffen um 15 Uhr an der Probstheidastraße im Schatten des Hammerkopfturms der ehemaligen Zeche Minister Stein die erste Mannschaft des TuS Eving Lindenhorst und die Zweitvertretung des VfB Lünen aufeinander. Zwar steht die Mannschaft aus Eving nach einer desolaten Hinrunde auf einem der Abstiegsplätze, konnte jedoch von den letzten 5 Begegnungen vier für sich entscheiden und 12 Punkte holen, während der VfB Lünen mit 21 Punkten noch auf dem 12. Tabellenplatz steht, aber in den letzten fünf Spielen nur einen Punkt mitnehmen konnte. Bemerkenswert ist noch, dass die Grün-Weißen aus Eving in der Hinrunde nur das Spiel gegen den VfB Lünen für sich entschieden.

15.03.2020 / 15 Uhr / TuS Eving-Lindenhorst - VfB Lünen II / Probstheidastr. 13 / 44339 Dortmund