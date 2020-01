Weiter! - Bringen 13 Tore dem Lüner SV Glück?

Von Bernd Janning



Lünen. Die Vorrunde der 36. Hallen-Stadtmeisterschaft der Fußball-Senioren in Dortmund ist abgeschlossen. Und Westfalenligist Lüner SV ist in der Zwischenrunde dabei. Auch am zweiten Vorrundentag setzten sich alle Favoriten durch, qualifizierten sich alle überkreislich spielenden Teams für die Zwischenrunde am 3. und 4. Januar 2020 in den Hallen Huckarde, Nord, Wellinghofen und Renninghausen.

„Hurra, hurra! Ist der Lüner SV wirklich wieder!?“ Nach Pleiten, Pech und Pannen in der Meisterschaft und dem Versagen bei der 46. Lüner Hallen-Stadtmeisterschaft zeigten sich die Rot-Weißen jetzt in ihren beiden Spielen der Vorrunde in der Halle Dortmund-Nette von der Sahneseite.

Er setzte sich mit den Westfalenliga-Konkurrenten FC Brünninghausen (Vizemeister 2019), Westfalia Wickede sowie Titelverteidiger TuS Bövinghausen und dem SV Brackel 06 aus der Landesliga als eine der derzeit fünf der momentan neun ranghöchsten Mannschaften des Kreises durch. Dazu kamen noch fünf Bezirksligisten. Sie alle erreichten die nächste Runde als Gruppensieger ohne Probleme.

Das Westfalenliga-Trio blieb dabei mit jeweils zwei Siegen ebenfalls ohne Verlustpunkt wie der TuS Bövinghausen. Nur der SV Brackel 06 musste sich beim 4:4 gegen den TuS Neuasseln mit einem Remis begnügen, ehe er mit einem 13:0-Kantersieg über den FV Scharnhorst Platz eins in seiner Gruppe perfekt machte. Insgesamt aber gibt's auch bei fast allen Titelaspiranten leistungsmäßig noch Luft nach oben.

Neben dem LSV starteten Samstag auch A-Ligist VfB Lünen 08 und die B-Ligisten BV Lünen 05 und FC Brambauer. Freitag schon erfolgreich für die Zwischenrunde qualifizierten sich Bezirksliga BV Brambauer, der neue Lüner Hallen-König, und A-Liga-Topteam SG Gahmen. Dagegen schied mit BW Alstedde der A-Liga-Tabellenführer, wie schon in Lünen, direkt aus.

Die Lüner Löwen des LSV schossen den A-Liga-Fünfzehnten SC Osmanlispor mit 6:1 und den B-Liga-Elften Westfalia Kirchlinde mit 7:1 regelrecht aus der Halle. Doch ehrlich, wer wurde bei den beiden Gegentoren jeweils bei 3:0-Führung - gegen Osmanlispor per Strafstoß - in diesen beiden Spielen nicht zuerst doch etwas unruhig?

Der VfB bezwang den BV Lünen 6:3 durch zwei Tore von Leon Broda, und Maik Garcia Rodriguez sowie je ein Tor von Nahim Tarake und Tim Gehrmann. Für den Verlierer trafen Tom Mlinski, Robin Hagemeyer zum 2:2 und Zoran Mayanovic zum 2:4. Gegen die SG Phönix Eving kam mit dem 3:5 - Mayanovic zum 1:2, Nico Hoffmann und Hagemeyer noch zum 3:4 - das Aus für die Geister.

Der VfB ging gegen Phönix 0:5 unter, erreichte aber dennoch das Entscheidungsspiel. Waren die Gahmener am Vortag in diesem mit 5:3 gegen SG Alemannia Scharnhorst erfolgreich, so verloren die Süder gegen Eving Selimiye Sport mit 1:3. Zum 1:2 traf Dustin Serges.

Absolut überfordert war B-Ligist FC Brambauer 2012. Gegen den Westfalenligisten BV Westfalia Wickede gab es ein 0:11, gegen SF Ay Yildiz Derne ein 1:10. Der einzige Treffer für den FC war dabei noch ein Eigentor der Derner.

Damit erreichten von den sieben Lüner Teams Lüner SV, BV Brambauer und SG Gahmen die Zwischenrunde (Spielplan folgt) . BW Alstedde, VfB Lünen, BV Lünen und FC Brambauer schieden aus.

VORRUNDE HALLE NETTE

Samstag, 28. Dezember

Lüner SV – SC Osmanlispor 6:1 - 1:0 (4.) Rudolf, 2:0 (8.) Sekulic, 3:0 (9.) Bozlar, 3:1 (10.) 9m, 4:1 (12.) Rudolf, 5:1 (15.) Reis, 6:1 (17.) Pfennigstorf

Lüner SV – Westfalia Kirchlinde 7:1 - 1:0 (5.) Ernst, 2:0 (7.) Rosenkranz, 3:0 (9.) Sekulic, 3:1 (12.), 4:1 (16.) Ernst, 5:1 (17.) Bozlar, 6:1 (17.) Ernst, 7:1 (19.) Pfennigstorf

RW Germania – VfR Kirchlinde 5:0

RW Germania – SV Westrich 55 1:0

VfR Kirchlinde – SV Westrich 55 3:4

SC Osmanlispor – Westfalia Kirchlinde 4:2

Ausscheidungsspiel SV Westrich 55 - SC Osmanlispor 8:5

Qualifiziert: Rot-Weiß Germania (1. Gr. 3), Lüner SV (1. Gr. 4), SV Westrich (Sieger des Entscheidungsspiels der Gruppenzweiten)

LSV: Daniel Dreesen/Michel Josch - Marcel Milosz, Gianluca Reis, Felix Rudolf, Fabian Pfennigstorf, Sascha Ernst, Milan Sekulic, Phil Rosenkranz, Ali Bozlar, Dominik Deppe - Trainer: Christian Hampel

HALLE BRACKEL

Samstag, 28. Dezember

Westfalia Wickede – SF Ay Yildiz Derne 7:1

SV Brackel 06 – TuS Neuasseln 4:4

Westfalia Wickede – FC Brambauer 11:0

SV Brackel 06 – FV Scharnhorst 13:0

SF Ay Yildiz Derne – FC Brambauer 10:1

TuS Neuasseln – FC Scharnhorst 4:7

Ausscheidungsspiel SV Ay Yildiz Derne – FC Scharnhorst 4:0

Qualifiziert: Westfalia Wickede (1. Gr. 3), SV Brackel 06 (1. Gr. 4), SF Ay Yildiz Derne (Sieger des Entscheidungsspiels der Gruppenzweiten)

FC 45: Ahmet Elikalfa - Adem Kara, Mehmet Elikalfa, Ömer Taha Yurdagül, Koray Kartal, Ramazan Alpinar, Hasan Hüseyin Tarlaek, Semih Pirpir, Harun Ates - Trainer: Serdar Akpinar

HALLE NORD

Samstag, 28. Dezember

TuS Hannibal – Eving Selimiye Spor 5:1

VfB Lünen – SG Phönix Eving 0:5

TuS Hannibal – TuS Deusen 12:1

VfB Lünen – BV Lünen 05 6:3

Eving Selimiye Spor – TuS Deusen 2:2

SG Phönix Eving – BV Lünen 05 5:3

Ausscheidungsspiel SG Alemannia Scharnhorst - VfB Lünen 3:1

Qualifiziert: TuS Hannibal (1. Gr. 3), Phönix Eving (1. Gr. 4), Eving Selimiye Spor (Sieger des Entscheidungsspiels der Gruppenzweiten)

VfB: Matthias Kozik/Lukas Koch - Marcel Eichhorst, Leon Broda, Tim Gehrmann, Dietrich Grass, Philipp Scheuren, Dustin Serges, Maik Garcia Rodriguez, Nahom Tareke - Trainer: Mark Bördeling

BV 05: Kevin Lange/Tobias Malik Gnida - Lukas Fluder, Dennis Gerleve, Patrick Fischer, Tom Mlinski, Maurice Goebel, Robin Hagemeyer, Zoran Mayanovic, Nico Hoffmann, Dominik Dietze - Trainer: Dennis Gerleve

Weiter qualifizierten sich am zweiten Vorrundentag für die Zwischenrunde:

Halle Huckarde: Türkspor Dortmund (1 Gr. 3), TuS Bövinghausen (1. Gr. 4), Arminia Marten (Sieger des Entscheidungsspiel der Gruppenzweiten)

Halle Wellinghofen: TuS Körne (1. Gr. 3), VfR Sölde (1. Gr. 4), RW Balikesirspor (Sieger des Entscheidungsspiels der Gruppenzweiten)

Halle Renninghausen: FC Brünninghausen (1. Gr. 3), TuS Eichlinghausen (1. Gr. 4), VfL Hörde (Sieger des Entscheidungsspiels der Gruppenzweiten)

