Werner Krause wird 80 - Sein Herz schlägt für den LSV

Lünen. Mit Werner Krause feiert Silvester einer der bekanntesten Fußball-Funktionäre der Stadt seinen 80. Geburtstag. Bei den Fußballern des Lüner SV zählt er zu den ältesten Aktiven und zu den langjährigsten Mitgliedern.

Seit wann sind Sie Mitglied des LSV?

Seit dem 14. März 1963. Leider sind alle Mitglieds-Unterlagen bei der Überschwemmung der LSV-Geschäftsstelle in der Kampfbahn Schwansbell vernichtet worden.

Die Corona-Pandemie bremst auch alle Fußballer aus. Wie sehen Sie diese Krise?

Ich werde mich impfen lassen. Ich halte mich an alle Regeln. Ich habe beim LSV-Nachwuchs, bei dem ich bis 8. Januar dieses Jahres Jugendleiter, danach zweiter Geschäftsführer war, das Amt des Hygiene-Beauftragten übernommen.

Wie lange wird die Corona-Pandemie noch dauern?

Normalität tritt erst ein, wenn die Herdenimmunität erreicht ist. Für mich wird das im Spätsommer 2021 sein.

Ab wann wird beim Lüner SV wieder Fußball gespielt?

Es wird März werden. Aber, das hängt vor allem vom Verhalten der Mitmenschen, nicht unser Fußballer, ab. Wenn es weiter Ignoranten gibt, wie am Wochenende nach Weihnachten beim Massenandrang und Rodeln in Winterberg, kann es noch sehr lange dauern.

Als es Corona noch nicht gab, waren Sie an sechs Tagen in der Woche auf dem Platz. Wie sieht es jetzt aus?

Das Telefon sorgt für die Verbindung. Ich habe jetzt auch ein Smartphone, nutzte WhatsApp.

Was wünschen Sie der LSV-Jugend?

Dass bei der Jugend niemand die Lust am Fußball verliert, wir in der kommenden Saison alle sieben Altersklassen mit zwei Mannschaften bestücken und mit der A, B und C mittelfristig überkreislich spielen, die Frauen und Mädchenarbeit forcieren. Das ist, zusammen mit dem Vorstand und den Trainer, das Ziel meiner Arbeit.

Was wünschen Sie den LSV-Senioren?

Im Gegensatz zu anderen Vereinen steht der LSV aus meiner Sicht auf gesunden Füßen. Schade ist es um die Entwicklung bei der Zweiten. Dafür erfreut mich der Erfolg unserer Dritten umso mehr. Ich denke, wenn mit der Hinrunde 50 Prozent der Spiele absolviert sind, wird die Saison gewertet werden. Die Erste wird die Klasse halten, Mehr habe ich auch gar nicht erwartet.

Ihr Schlusssatz?

Ich möchte möglichst lange gesund bleiben, werde dann weiter dem LSV zur Verfügung stehen. Ich habe eine sehr gute Familie mit inzwischen Enkeln und Urenkeln. Mit diesen Weihnachten zu feiern, war ein schönes Erlebnis, Ich hoffe, dass das noch lange so bleibt.

Zur Person:

Krause wurde am 31. Dezember 1940 als Sohn eines Landwirtes im ostpreußischen Romitten, seit 1945 russisch, in der Nähe von Kaliningrad, geboren. Nach der Fluchtaus dem Osten kam er über Lübeck nach Lünen und dort über den BV Lünen 05 zum Lüner SV. Bei Letzterem wurde er 1982 Mitglied des Spielausschusses der Ersten. Ab1987 ist er in der Jugendarbeit der Rot-Weißen aktiv.