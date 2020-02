Die Judoka des Lüner SV tragen am Sonntag, dem 9.2. die Westdeutsche Einzelmeisterschaft der U 21 Frauen und Männer aus. Die Veranstaltung findet in der Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Dammwiese 10 in Lünen-Süd statt. Für dieses Turnier sind 127 Teilnehmer aus 54 Nordrhein-Westfälischen Vereinen gemeldet, die auf vier Matten kämpfen werden.

Wer also Spitzen-Kampfsport sehen will, sollte sich die Meisterschaft nicht entgehen lassen! Die Kämpfe beginnen um ca. 10 Uhr. Der Lüner SV Judo freut sich auf viele Zuschauer und Fans!