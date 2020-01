Lünen, 3. Januar 2020 Der Westdeutsche Volleyball Verband hat das Engagement des LSV-Volleyball e.V. beim Aufbau einer Jugend-Leistungsportabteilung gewürdigt und das Finale der westdeutschen Jugendmeisterschaften der weiblichen U16 nach Lünen vergeben.

Am 7. und 8. März 2020 findet in der Sporthalle des Gymnasiums Altlünen das Finale statt. Lünen begrüßt dann die Elite der Volleyball-Jugend aus den Jahrgängen 2005/2006, die im nationalen Vergleich mit den anderen Bundesländern so überragend sind, dass fast 2/3 der Jugendnationalmannschat mit ihren Vereinsmannschaften aus NRW ihre Visitenkarte in Lünen abgibt.

Qualifikation zum Finalturnier

Im Vorfeld müssen sich über 2 Qualifikationsrunden noch 8 Teams zu den ersten vier Mannschaften der NRW-Liga, die bereits durch ihre Tabellenplatzierung gesetzt sind, für dieses Finale qualifizieren.

Auch das ambitionierte LSV-Team geht den Weg der Qualifikation, obwohl der Lüner SV Volleyball als Ausrichter das Startrecht bereits sicher hat.

„Wir wollen uns natürlich auch sportlich qualifizieren“, will Coach Gaby Hartmann auf den Qualifikations-Turnieren auch Spielpraxis gegen spielstarke Teams sammeln.

„Einige der Nationalspieleinnen spielen bereits regelmäßig in der 2ten oder 3ten Bundesliga – Insofern dürfen wir uns auf ein echtes Volleyball-Highlight freuen.“

Volleyball der Spitzenklasse

Die U16 des LSV muss sich zunächst schon am 11. Januar gegen die Vertretungen aus Ost-Bevern, TSV Weeze und DJL Südwest Köln durchsetzen, um die nächste Runde zu erreichen.

Martin Lehnhoff, Vorsitzender der LSV-Volleyballer, ist begeistert über so viel Zuspruch des Westdeutschen Volleyballverbandes für die Leistungssport-Initiative des LSV-Volleyball und lädt alle Volleyballfreunde Anfang März in die Halle ein.