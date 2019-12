Wie in alten Zeit - Brambauer löst als Meister Lüner SV ab

Von Bernd Janning

Lünen. Bezirksligist BV Brambauer gewann die 46. Lüner Stadtmeisterschaften der Senioren-Fußballer in der Rundsporthalle. Das Team um Sascha Keller bezwang im Endspiel das A-Liga-Topteam SG Gahmen um Coach Kara Bülent Im Finale mit 3:1. Für den BVB ist es der bereits 15 Titel bei diesem beliebten Wettbewerb. Er löste damit den Westfalenligisten Lüner SV, mit 21 Siegen Rekordhalter ab. In der Vergangenheit hatten sich LSV und BVB auf dem ersten Platz abgelöst.

Dem Lüner SV fehlte nach einer enttäuschen Vorrunde ein Tor, um in die Endrunde einzuziehen. Das glückte Bezirksligist TuS Westfalia Wethmar und B-Liga-Topteam BV Lünen 05. Die 05er setzten sich im direkt angesetzten 9m-Schießen im Spiel um Platz drei gegen Wethmar 3:1 durch.

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten blieben die A-Liga-Teams des VfB 08 Lünen, gleichzeitig auch guter Ausrichter dieses Wettbewerbs, und des SV Preußen sowie B-Ligist TuS Niederaden. Überraschen ohne Punkt blieb A-Liga-Spitzenreiter BW Alstedde. Gleiches gilt für den B-Ligisten FC Brambauer, der bei nur einem geschossenen Tor und 21 Gegentreffern besonders abschloss.

Die Bilder zeigen die Turniereröffnung durch Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns und Cemil Arpaci, Vorstand des veranstaltenden Stadtsportverbandes, den Bürgermeister beim ersten Anstoß im Spiel Wethmar gegen LSV, Hallenwart Willi Weischenberg, der Schweiß vom Boden aufwischt, den Wethmarer Michael Otto am Mikrofon sowie zweiten Bürgermeister Siegfried Störmer (v. l.) Ratsherrn Hugo Becker und den Landtagsabgeordneten Rainer Schmelzer. Der Fußballkreis Dortmund war durch seinen zweiten Vorsitzenden Gisbert Dankowski vertreten. Auf dem Mannschaftsbild ist der Lüner SV zu sehen.©textfotojanning 2019

46. Lüner Fußball-Hallenstadtmeister der Senioren, Freitag/Samstag, 20./21. 12. 2019

Gruppe A

Lüner SV - Wethmar 1:2 (1:0) - 1:0 Milosz (4.), 1:1 Wagner (14.), 1:2 Wagner (15.)

BV Lünen - Preußen 5:2 (2:2) - 0:1 Meier (4.), 1:1 Mayanovic (5.), 1:2 L. Frenzel (7.), 2:2 Beck (8.), 3:2 Mlinski (9.), 4:2 Mayanovic (12.), 5:2 Hagenmeyer (16.)

Lüner SV - FC Brambauer 7:0 (3:0) - 1:0 Ramsey (6.), 2:0 Ayaz (8.), 3:0 Milosz (8.), 4:0 Halim (9.), 5:0 Bozlar (11.), 6:0 Yildiz (12.), 7:0 Sekulic (16.)

Wethmar - BV Lünen 2:5 (2:2) - 0:1 (1./Eigentor), 0:2 P. Fischer (3.), 1:2 Wagner (4.), 2:2 Langenkämper (8.), 2:3 Beck (11.), 2:4 Fischer (13.), 2:5 (15./Eigentor)

Lüner SV - BV Lünen 3:3 (1:1) - 1:0 Reis (2.), 1:1 Lange (7.), 1:2 Hagenmeyer (10.), 1:3 P. Fischer (11.), 2:3 Bozlar (14.), 3:3 Yildiz (16.)

Westf. Wethmar - Preußen 4:4 (3:2) - 0:1 Gomulka (1.), 1:1 Voigt (2.), 2:1 Wagner (3.), 2:2 Vom Hofe (4.), 3:2 Dupke (5.), 3:3 Stauch (10.), 4:3 Stork (16.), 4:4 Dvorak (16.)

Lüner SV - Preußen 4:3 (1:1) - 1:0 Sekulic (4.), 1:1 M. Frenzel (6.), 2:1 Sekulic (9.), 2:2 Dvorak (10.), 3:2 Milosz (13.), 4:2 Sekulic (15.), 4:3 Pommerin (16.)

Wethmar – FC Brambauer 9:0 (3:0) - 1:0 Kahlkopf (2.), 2:0 Wagner (5.), 3:0 Voigt (7.), 4:0 Stork (10.), 5:0, 6:0, 7:0 alle Kahlkopf (10., 13., 14.), 8:0 Stork (15.), 9:0 Dupke (15.)

BV Lünen - FC Brambauer 4:1 (2:0) - 1:0 Hagenmeyer (7.), 2:0 (8.), 3:0 Beck (13.), 3:1 Sevikel (15.), 4:1 P. Fischer (16.)

Preußen - FC Brambauer 1:0 (0:0) - 1:0 Vom Hofe (16.)

1. BV Lünen 4 3 1 0 17:8 10

2. Wethmar 4 2 1 1 17:10 7

3. Lüner SV 4 1 2 1 15: 8 7

4. SV Preußen 4 1 1 2 10:13 4

5. FC Brambauer 4 0 0 4 1:21 0

Gruppe B

BV Brambauer - Gahmen 2:2 (0:1) - 0:1 Karaduman (7.), 0:2 Uzun (14.), 1:2 Razanica (15.), 2:2 Köse (16.)

VfB Lünen - Niederaden 9:1 (6:0) - 1:0 Hilkenbach (2.), 2:0 Gehrmann (4.), 3:0 Gehrmann (5.), 4:0 Hilkenbach (6.), 5:0 Kowalski (7.), 6:0 Tareke (8.), 7:0 Broda (10.), 8:0 Gehrmann (10.), 8:1 Marona (11.), 9:1 Gehrmann (13.)

Alstedde - Gahmen 3:8 (1:3) - 0:1 Özkan (2.), 1:1 Cirkel (5.), 1:2 Cirak (5.), 1:3 Karaduman (7.), 1:4 Kumac (11.), 1:5 Kiymaz (13.), 1:6 Koc (13.), 1:7 Kumac (15.), 2:7 Arslan (16.), 2:8 Uzun (16.), 3:8 Stojak (16.)

BV Brambauer ¬- VfB Lünen 3:0 (2:0) - 1:0 Dannhauer (2.), 2:0 Klemt (7.), 3:0 Razanica (14.)

Niederaden - Alstedde 3:1 (2:1) - 1:0 Marona (1.), 2:0 Marona (5.), 2:1 Bicim (8.), 3:1 Jeyaratnam (16.)

BV Brambauer - Niederaden 7:1 (3:0) - 1:0 Stolzenhoff (4.), 2:0 Stolzenhoff (5.), 3:0 R. Coerdt (8.), 4:0 Stolzenhoff (10.), 5:0 Razanica (12.), 5:1 Jeyaratnam (12.), 6:1 Stolzenhoff (14.), 7:1 Köse (16.)

VfB Lünen - Alstedde 2:1 (2:1) - 0:1 Arslan (2.), 1:1 Tareke (3.), 2:1 Serges (7.)

BV Brambauer -Alstedde 7:1 (4:1) - 1:0 Razanica (1.), 2:0 Stolzenhoff (4.), 3:0 Stolzenhoff (5.), 4:0 K. Coerdt (5.), 4:1 Cicek (6.), 5:1 K. Coerdt (14.), 6:1 Dannhauer (15.), 7:1 Razanica (16.)

VfB Lünen - Gahmen 2:3 (1:1) - 0:1 Elitok (8.), 1:1 Hans (8.), 2:1 Broda (12.), 2:2 Berisha (13.), 2:3 Özkan (16.)

Niederaden - Gahmen 0:6 (0:4) - 0:1 Karaduman (2.), 0:2 Uzun (5.), 0:3 Özkan (7.), 0:4 Koc (8.), 0:5 Kiymaz (13.), 0:6 Cirak (15.)

1. BV Brambauer 4 3 1 0 19: 4 10

2. SG Gahmen 4 3 1 0 19: 7 10

3. VfB Lünen 4 2 0 2 13: 8 6

4. TuS Niederaden 4 1 0 3 5:23 3

5. BW Alstedde 4 0 0 4 6:19 0

Halbfinale

BV Lünen - SG Gahmen 3:7 (2:3) - 1:0 Mlinski (2.), 1:1 Kiymaz (4.), 1:2 Berisha (7.), 2:2 Hagenmeyer (8.), 2:3 Kumac (10.), 2:4 Karaduman (12.), 2:5 Uzun (15.), 2:6 Karaduman (16.), 3:6 Beck (20.), 3:7 Cirak (20.)

BV Brambauer - Wethmar 6:5 n. 9m (3:3, 1:0) - 1:0 Stolzenhof (3.), 2:0 (13./Eigentor), 2:1 Wagner (14.), 2:2 Dupke (15.), 3:2 K. Coerdt (18.), 3:3 Dupke (19.) - 9m-Sschießen: Lemke hält gegen Dupke, 4:3 Kevin Coerdt, 4:4 Stork, 5:4 Dannhauer, 5:5 Kahlkopf, 6:5 R. Coerdt

Platz 3: BV Lünen - Westfalia Wethmar 3:1 direktes 9m-Schießen: 1:0 P. Fischer, 1:1 Schinck, 2:1 Hagenmeyer, Lange hält gegen Voigt, 3:1 Dietze

Platz 1: SG Gahmen - BV Brambauer 1:3 (1:1) - 1:0 Uzun (5.), 1:1 R. Coerdt (6.), 1:2 Köse (14.), 1:3 Stolzenhoff (15.)

***

Lüner SV: Alexander Ruscher/Michel Josch - Marcel Milosz, Gianluca Reis, Marcel Ramsey, Milan Sekulic, Emre Yildiz, Sefa Ayaz, Dogus Can Acar, Soufiane Halim, Ali Bozlar, Daniel Mikuljanac, Dominik Deppe, Tayyip Ünal, Abdullah Sener - Trainer: Christian Hampel

Wethmar: Niklas Dvorak/Florian Fischer - Dominik Dupke, Nico Voigt, Lennard Langenkämper, Dennis Wagner, Andreas Kahlkopf, Tim Cillien, Nicolas Jansen, Jonas Osterholz, Nico Stork, Dennis Löhrke, Quahib El-Gaouzi -Trainer: Steven Koch

BV Lünen: Kevin Lange - Stephan Voigt, Lukas Fluder, Marco Fischer, Patrick Fischer, Nico Hoffmann, Robin Hagenmeyer, Pascal Beck, Tobias Gnida, Tim Mlinski, Maurice Goebel, Dominik Dietze, Zoran Mayanovic - Trainer: Dennis Gerleve

Preußen: Marcel Möller/Sascha Südmeyer - Sören Dvorak, Laurin Stauch, Tom Meier, Maurice Katlun, Maurice Adamsky, Maik Frenzel, Sebastian Pommerin, Favian Vom Hofe, Luca Frenzel, Pascal Herrmann - Trainer: Stefan Urban

FC Brambauer: Ahmet Elikalfa - Mehmet Elikalfa, Kadir Apaydin, Yapici Hasan, Mustafa Sisman, Fatih Sevikel, Hakan Tarlaek, Ücler Yesilöz, Burak Öztürk - Trainer: Serdar Akpinar

BV Brambauer: Jörg Lemke - Lukas Diekmann, Matthias Klemt, Dennis Köse, Arkadij Dannhauer, Kevin Coerdt, Dennis Stolzenhoff, Joel Razanica, Michel Kröger - Trainer: Jascha Keller

VfB Lünen: Lucas Koch/Matthias Kozlik - Leon Broda, Tim Gehrmann, Simon Weis, Oliver Hilkenbach, Florian Hans, Dustin Serges, Maik Garcia Rodriguez, Fabian Kowalski, Nahom Tareke, Dominik Hans, Justin Schulze-Weiling - Trainer: Mark Bördeling

Alstedde: Thorben Krause - Jannik Audehm, Phil Kampmann, Christian Voigt, Murat Bicim, Can Cicek, Albert Juric, Mario Stojak, Aslan Arslan, Dustin Nowak, Nico Christiansen, Lennart Cirkel, Kubilay Uslubas, Andre Janßen, Hasan Ekici - Trainer: Tim Hermes

Gahmen: Emre Ekici - Ahmet Karaduman, Ali Özkan, Osman Kumac, Ramazan Kiymaz, Admir Berisha, Hakan Uzun, Yasin Cakir, Kadir Koc, Mohamed Cirak, Halil Elitok - Trainer: Kara Bülent

Niederaden: Bastian Reinsch - Dean Williamson, David Kese, Daniel Diesner, Daniel Marona, Alisan Jeyaratnam, Axel Schulze Beckinghausen, Thies Adam, Robin, Robin Gastmeister - Trainer: Armel Mesic