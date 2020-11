Wo die Karriere von Fischer, Großkreutz und Reus begann - Ahlen wechselt Trainer

Von Bernd Janning

Lünen. Björn Mehnert ist nicht mehr Trainer des Fußball-Regionalligisten RW Ahlen. Der einstige 2.-Ligist zog nach nur sechs Punkten aus den ersten 13 Spielen und damit dem 21. und letzten der fünf Abstiegsplätze die Notbremse.

Als Nachfolger wurde Andreas Zimmermann vorgestellt. Dieser spielte schon von 1996 bis 2002 für die Ahlener, war 2009 dort erstmals Trainer.

Zimmermann startete am Samstag zumindest nicht mit der zehnten Niederlage, sondern mit dem vierten Unentschieden. Dieses wurde mit einem 1:1 bei Rot-Weiß Oberhausen mit dem Lünen-Horstmarer Offensiven Vincent Louis Stenzel eingefahren.

Der Ahlener Vorstand glaubt an seine Mannschaft, sieht die sechs Punkte Rückstand zum ersten rettenden Platz als durchaus holbar.

Der Name Ahlen, nur gute 40 Kilometer von Lünen entfernt, erinnert an bekannte und gute Fußballer. So wurden dort die Dortmunder Borussen-Spieler Kevin Großkreutz, Marco Reus sowie Torwart Florian Fischer ausgebildet.

Großkreutz und Reus stiegen mit Ahlen 2008 in die 2. Liga auf, wurden beim BVB Nationalspieler. Fischer hatte Pech, fiel in dieser wichtigen Phase mit einem Kahnbeinbruch aus.

Doch wieder fit, stellte sich sein Erfolg in der Westfalenliga ein. Er spielte von 2010 bis 2014 für den BV Brambauer, zwei Jahre für Westfalia Wickede, dann für den Lüner SV. 2019 schloss er sich dem Bezirksligisten TuS Westfalia Wethmar an.

In die Nähe von Großkreutz ist Fischer inzwischen schon etwas gerückt. Denn der Dortmunder trainierte schon 2018 seinen Stammverein VfL Kemminghausen in der Landesliga, ein Jahr später Türkspor Dormund in der Bezirksliga. Großkreutz wäre nicht Großkreutz, würde er nicht inzwischen schon wieder in Dortmund bei mindestens einem der höher spielenden Amateurvereine gehandelt.