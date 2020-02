Zottl und Woller mit Lippstadt ohne Glück - Hermes trifft zum RWO-Sieg

Lünen. (Jan-) In der Fußball-Regionalliga West verlor der SV Lippstadt sein Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach mit 0:2. Der vom Lüner SV nach Lippstadt gewechselte Torjäger Johannes Zottl kam dabei zu seinen ersten 44 Einsatzminuten. Während er für den LSV bis zur Winterpause 15 Mal traf, blieb er bei seinem neuen Klub ohne Erfolg. Hinter Chefcoach Felix Bechthold ist bei den Ostwestfalen Marc Woller Co. Woller war zu Beginn dieser Saison kurz Trainer des Lüner SV.

Lippstadt steht mit 16 Punkten hinter dem TuS Haltern auf dem zweiten der fünf Abstiegsplätze. Als Siebzehnter und Achtzehnter auf einem Abstiegsrang folgen Homberg und Bergisch Gladbach. Als Absteiger steht bereits das zurückgezogene Team der SG Wattenscheid fest.

Haltern verlor bei der U23 von Borussia Dortmund um den Ex-Lüner David Solga als Co-Trainer mit 0:4. Der BVB steht jetzt mit 32 Punkten auf Rang sechs.

Dritter mit 44 Zählern ist RW Oberhausen. Beim 2:1 über Bergisch Gladbach erzielte der in der 67. Minute eingewechselte Lüner Tim Hermes in der 81. Minute den Siegestreffer.

Vor dem Verl - 46 Punkte - steht der SV Rödinghausen mit dem Lüner Felix Backszat mit 52 Zählern, aber schon drei Spielen mehr als Verl - auf dem ersten Rang. Rödinghausen bezwang den ehemaligen 3.-Ligisten SF Lotte mit 1:0

Gewonnen hat auch die U23 des FC Schalke 04 (10.). Das Team um den Lüner Sandro Plechaty spielte gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf (12.) 1:1.