Ran-an-die-Geräte und Fit Mix entfällt in dieser Woche:

Da die Übungsleiterin der beiden Gruppen aus gesundheitlichen Gründen verhindert ist, entfallen diese (am 21. Juni) und starten schon eine Woche eher in die großen Ferien. Damit die beiden Gruppen sich aber auch in dieser Woche noch bewegen können, gibt es für die Kinder einen Link

hochgeladen von Martina Seeliger

zum "Kindertanz mit Jenni".

Die Fit Mix-Gruppe kann sich daheim durch: "Power Yoga mit Kathi" fithalten.

hochgeladen von Martina Seeliger

Beide Videos wurden vom LSB zur Verfügung gestellt.

Nähere Informationen zum Verein und seinem Programm finden Sie auf der "Homepage des TV Eintracht".