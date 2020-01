Feuerwehr und Pfadfinder sammeln Weihnachtsbäume in Selm und Bork

Am Samstag, 11. Januar, werden die Weihnachtsbäume eingesammelt. Die Bäume sollte bis Samstag früh an der Straße liegen.

In Selm übernehmen die Pfadfinder, in Bork der Löschzug Bork der Freiwilligen Feuerwehr, ab neun Uhr das Einsammeln der Bäume. Parallel gehen Mitglieder mit Spendendosen durch die Straße und sammeln für den guten Zweck.

Die Pfadfinder Selm sammeln im diesem Jahr für die interne Jugendarbeit.

Das durch die Feuerwehr Bork gesammelte Geld bleibt auch in diesem Jahr im Ortsteil und kommt dem Projekt "Singende Schule" zu gute.