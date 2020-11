Hilfe für Matti: Seniorin hat rührende Idee

Geschenke wünscht sich Anita aus Selm nicht, sie bittet Familie und Freunde lieber um Spenden für Matti aus Lünen. Matti hat frühkindlichen Autismus und seine Eltern sammeln Geld für eine Delfin-Therapie.

Nein, ihren Nachnamen will Anita nicht in der Öffentlichkeit sehen, denn sie will ja auch kein Lob. Seniorin Anita hofft auf Nachahmer, die wie sie auf Geschenke verzichten, und das Geld lieber spenden - so wie sie zu ihrem 80. Geburtstag. Der Aufruf in der Verwandtschaft brachte 356 Euro, "mein Mann und ich rundeten die Summe dann auf tausend Euro auf und überwiesen das Geld auf das Spendenkonto für Matti." Familie Kaczmarek, die vor zwei Monaten die Krankheit ihres Sohnes öffentlich machten, rührt die herzliche Art der Seniorin und wenn Anita möchte, bekommt sie bald Besuch: Ein Dankeschön von Matti und seiner Familie, wenn auch leider mit Abstand.

SPENDEN

• dolphin aid

• Stadtsparkasse Düsseldorf,

• IBAN DE52 3005 0110 0020 0024 24

• BIC DUSSDEDDXXX

• Verwendungszweck: Matthäus Kaczmarek



Thema "Matti" im Lokalkompass:

> Matti und seine Familie brauchen Hilfe