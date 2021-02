Hospizliche Arbeit in Zeiten von Corona

Der Ambulante Hospizdienst in Lünen bietet mittlerweile mehr als 20 Jahre die Betreuung von schwer Erkrankten und sterbenden Menschen an. Hunderte Menschen und deren Angehörige konnten über die Jahre von ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter*innen begleitet werden. Hierbei ist oberstes Ziel eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen , in der über alle Ängste, Sorgen und Nöte gesprochen werden kann. In einer solchen Beziehung kann aber auch gelacht und über alte Zeiten geredet werden. Ebenso kann das zusammen Schweigen Inhalt eines Besuches sein, wenn z.B. das Reden zu viel Kraft kostet oder der/die Begleitete aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage ist sich mitzuteilen. Die Ehrenamtlichen sind darin geschult mit all den Situationen gut umzugehen.

Die Pandemie hat unser gesellschaftliches Leben auf eine harte Probe gestellt. Soziale Kontakte wurden in der ersten Pandemie-Phase drastisch reduziert, so dass auch die Besuche durch der ehrenamtlichen Helfer*innen eingestellt werden mussten. Es war klar, dass dadurch leidvolle Situationen für schwer Erkrankte , -ob im Krankenhaus, im Seniorenheim, zu Hause oder im Hospiz,- noch verstärkt wurden. Der Gesetzgeber hat dies erkannt, so dass nun schon seit einigen Monaten wieder Besuche in Seniorenheimen oder Hospizen stattfinden können. In Krankenhäusern nur nach Vereinbarungen. Zu Hause lebende Menschen konnten immer besucht werden, sofern dies die betroffenen Menschen und die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen es für sich vertreten konnten. Viele Ehrenamtliche sind in der nachberuflichen Lebensphase und zählen so zur " Risikogruppe" . Einige haben sich deshalb aus der Begleitarbeit vorübergehend zurückgezogen, bis sie selber geimpft sind. Frau Vera Hänel , Koordinatorin , hofft, dass auch Ehrenamtliche der hospizlichen Arbeit vorgezogen geimpft werden, denn die Ambulante Hospizarbeit gilt als "systemrelevant". "Unsere Dachverbände setzen sich an höchster Stelle dafür ein ", weiß sie zu berichten.

Dass die Anzahl der Begleitungen in 2020 reduziert stattfanden, erklärt sich also aus zweierlei Gründen: Die Nachfragen waren geringer und die Anzahl der zur Verfügung stehenden Ehrenamtlichen war reduziert.

"Mittlerweile ", so berichtet Frau Vera Hänel,"verzeichnen wir einerseits wieder mehr Nachfragen und andererseits haben viele Mitarbeitende des Ehrenamtsteams Vertrauen in die Hygienekonzepte der Senioreneinrichtungen, wo viele zu begleitende Menschen leben". Sie erklärt weiter, dass selbstverständlich jede*r Ehrenamtliche für sich abwägen muß, ob sie oder er eine Begleitung von schwer Erkrankten und Sterbenden ermöglichen will. Mehr als das halbe Team ist aber im Einsatz und begleiten Menschen in deren letzten Lebensphase. Immer die FFP2-Maske im Gepäck. Die betroffenen Menschen haben sich mehr oder weniger an den Anblick des weniger als halben Gesichtes gewöhnt. Gerade für den Kontakt mit schwerhörigen Menschen ist der Mund-Nasen-Schutz allerdings eine Barriere. Die einen hören dann noch schlechter , den anderen wird das Werkzeug des Lippenlesen genommen. Die Gesichtsmimik zu lesen ist uns allen selbstverständlich. Wir brauchen das zum gegenseitigen Verständnis. Die Pandemie hat uns eines Besseren belehrt: Es muß auch ohne bzw. nur über die Augen gehen und wir sind gefordert vielleicht ein paar Worte mehr zu sprechen, weil unsere Gesichtsmuskulatur derzeit nicht zur Ergänzung der Kommunikation zur Verfügung steht. Die Gesellschaft mußte sich zwangsläufig anpassen. "Dies kann man aber nicht von einem schwer oder dementiell erkrankten Menschen erwarten. Bei jeden Kontakt sind die Ehrenamtlichen nun gefordert hier ausgleichend zu wirken. Aber auch das bekommen sie mit Feingefühl und Engagement hin". Das Team des Ambulanten Hospizdienstes ist also gewappnet auch in den noch bestehenden Coronazeiten bestmöglich zu helfen.

Bei Bedarfe und Fragen, oder wenn Sie sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit interessieren, wenden Sie sich bitte an das Lüner Ambulante Hospiz : 02306 9410835 , Mo-Fr 10-18 Uhr, Bürozeiten Mo+Mi 10-13 Uhr. www.luenerhospiz.de