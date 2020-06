Lünen: Die AWO Tagespflege Lünen wurde durch den TÜV Rheinland zertifiziert und erneut für gut befunden.

Das Team um die Pflegedienstleitung Frau Schröder hat es selbst in Corona-Zeiten geschafft, die Pflegequalität und das Betreuungsangebot in der lebendigen Einrichtung auf einem extrem hohen Niveau zu halten, so dass der erneuten Zertifizierung nichts im Wege stand.

Dem Team um Frau Schröder ist es extrem wichtig, selbstbestimmtes Leben auch im Alter zu ermöglichen und den Gästen der Tagespflege die Wertschätzung entgegen zu bringen, die Menschen mit großer Lebenserfahrung verdienen.

Unser Motto: Sie sind nicht allein!

In unserer Tagespflegeeinrichtung Lippeaue werden pflegebedürftige Senioren mit körperlichen und/oder psychischen Einschränkungen tagsüber professionell betreut. Unsere Einrichtung bietet damit die Möglichkeit, trotz Erkrankungen weiterhin zu Hause leben zu können und die Selbständigkeit zu erhalten. Dies kann häufig eine Alternative zum Heimaufenthalt darstellen. Wir sind kein Hotel, trotzdem verwöhnen wir unsere Gäste. Mit der einzigartigen Lage an den Lippeauen direkt am Stadtpark mit 5 Gehminuten in die Innenstadt, ist unsere Einrichtung wunderbar geeignet, um am gesellschaftlichen Leben aktiv teilzunehmen.

Tagespflege Lünen

Marie-Juchacz-Str.1

44536 Lünen

Tel: 02306/308440

Tel: 02306/308441

Ursula Schröder (Einrichtungsleitung)

tp-luenen@awo-un.de

Öffnungszeiten

Mo - Fr 8 - 17 Uhr