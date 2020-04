Lüner Balkon verwandelte sich in eine kleine Diskothek

Punkt 19 Uhr erklangen am Samstag die ersten Töne in einer Wohnsiedlung in Lünen Brambauer. DJ Stevie Hard hatte seinen Balkon zu einer Party-Area umfunktioniert. Lautsprecher, bunte Effektbeleuchtung bis hin zu Nebelmaschinen haben auf dem Balkon platz gefunden. Mittendrin noch eine DJ Konsole und der Gastgeber.

Rund 200 Flyer wurden vorab an die Nachbarn verteilt und im Flur ausgehangen, um jeden über dieses einzigartige Projekt in Kenntnis zu setzen, jedoch immer mit der Bitte, dass jeder in seiner Wohnung oder seinem Balkon bleiben soll und sich nicht mehrere Nachbarn als Gruppe zusammen tun.

3 Stunden buntes Programm aus allen Musikrichtungen boten DJ Stevie, DJ Nino und DJ Micha am Abend. Da der Balkon für alle 3 DJ´s zusammen nicht genug Größe bot, um den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten, traten sie abwechselnd an die Konsole.

Musikwünsche kamen durch die Telefonsprechanlage oder per Nachricht aufs Handy und wurde dann auch direkt erfüllt.

Die Nachbarschaft feierte friedlich auf ihren Balkonen, applaudierte den tatkräftigen DJ´s immer wieder zu, riefen zum Schluss Zugabe und zündeten Wunderkerzen als Dank.