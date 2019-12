Freunde treffen und anderen Menschen helfen - das geht Silvester am Roggenmarkt. Der Verein 'Lüner helfen Lünern' lädt wieder ein zum Kult-Grillen für den guten Zweck.

Bratwurst, Glühwein, kühle Getränke und Musik gehören zum Erfolgsrezept des Silvester-Grillens von 10.30 bis 13 Uhr und damit am Ende möglichst viel Erlös für Menschen, die in Lünen unverschuldet in Not geraten sind, übrig bleibt, helfen wieder die bekannten Sponsoren: Die Fleischerei Scharbaum - Wilhelm Scharbaum ist selbst 1. Vorsitzender von "Lüner helfen Lünern" stellt die Bratwurst zur Verfügung, die Bäckerei Kanne spendiert die Brötchen und Getränke Gefromm den Glühwein. Musik machen, wie alle Jahre wieder, die Brömmelkamps. Linda Holtkamp tritt in die Fußstapfen ihres Vaters Peter, der nun "Rentner" ist, und verkauft die beliebten Kalender. Im Kreis der Unterstützer sind Ute Weiss und Dietmar Lindenbaum von Fashion & Bistro udi in diesem Jahr neu dabei, sie stellen Gutscheine für eine Tombola zur Verfügung.

