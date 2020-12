Spenden sichern Hilfe im nächsten Jahr

Silvester muss in Zeiten der Corona-Pandemie auch das Silvester-Grillen des Vereins Lüner helfen Lünern ausfallen, zum ersten Mal seit über zehn Jahren. Ein Problem für den Verein und seine Hilfsprojekte - doch dann brachte ein Spendenaufruf die Wende!

"Lüner helfen Lünern ist der Name unseres Vereins, doch die Hilfe, die wir nach unserem Spendenaufruf erfahren haben, füllte diesen Namen noch einmal auf eine neue, uns bisher in dieser Form unbekannte Art mit Leben", berichtet Wilhelm Scharbaum, der Vorsitzende des Vereins. Spendenaufrufe in den Medien und auf der Facebookseite des Vereins, bei dem ohne das Silvestergrillen viele Hilfsprojekte im kommenden Jahr auf der Kippe gestanden hätten, waren Auslöser für eine Lawine der Hilfsbereitschaft. "Die Erlöse der Silvester-Grillen aus den letzten Jahren haben wir damit fast erreicht und schauen nun mit neuer Zuversicht auf die - aufgrund der Corona-Pandemie sich sicher noch zuspitzenden - Herausforderungen des kommendes Jahres. Den Unterstützern deshalb noch einmal ein herzliches Dankeschön."

