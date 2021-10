Lünen. – In der AWO Tagespflege Lünen-Lippeaue hat jetzt ein Festtag unter dem Motto „Weltreise“ stattgefunden. Nachdem nun viele Monate keine gemeinsamen Feste oder Veranstaltungen risikolos möglich waren, konnten die Gäste endlich eine farbenfrohe und kulinarisch vielfältige Weltreise unternehmen. Die Mitarbeiter*innen der Tagespflege präsentierten sich in landestypischen Gewändern. Sie unterhielten die Gäste mit Gesang, Tanz und Ratespielen – jeweils passend zu den Ländern, die während der ganztägigen Weltreise gemeinsam besucht wurden.

Zu Gast war auch Magnus Memmeler, Bereichsleiter Gesundheit und Teilhabe der AWO Ruhr-Lippe-Ems. Beeindruckt von der farbenfrohen und lebendigen Veranstaltung sagte er: „Im Gegensatz zu den Rolling Stones, deren Veranstaltungen nach etwa zwei Stunden enden, haben die betagten Gäste und die Mitarbeiter*innen der Tagespflege den ganzen Tag Programm gemacht und gemeinsam genossen.“ Die Gäste legten lediglich eine kurze Mittagsruhe ein – „aber nur, um danach wieder richtig loslegen zu können“, so Memmeler.

Da in der AWO Tagespflege Lünen alle Mitarbeiter*innen und auch die Gäste vollständig geimpft sind, konnte das Team diese Tagesveranstaltung sehr gut realisieren. Um die Gäste der Tagespflege zu schützen, verzichtete die AWO bewusst darauf, die Angehörigen der Gäste an diesem Tag mit einzubinden. „Auch wenn wir noch einmal ohne die Angehörigen feiern mussten, war es wundervoll, wieder in so viele lachende Gesichter schauen zu dürfen“, zeigte sich Einrichtungsleiterin Susanne Iczek begeistert.