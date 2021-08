Gerücht: Fleischerei Mecke macht Schluss

Gerüchte machen die Runde, doch nach Recherchen unserer Redaktion ist es offensichtlich eine Tatsache: Mecke macht Schluss in seinen Fleischerei-Läden in Werne und Lünen.

Samstag soll nach Informationen unserer Redaktion der letzte Verkaufstag sein, sowohl am Hauptsitz der Fleischerei an der Lippestraße in Werne als auch in Lünen. Richard Mecke ist hier seit rund vier Jahren Geschäftsführer der traditionsreichen Fleischerei Scharbaum im alten Quartier, diese übernahm er damals von Fleischermeister Wilhelm Scharbaum. Mecke steht seit den Bildern von massivem Missbrauch an Tieren, die Tierschützer der Soko Tierschutz mit versteckten Kameras in einer Viehsammelstelle der Firma filmten, stark in der Kritik. Die Tierschützer der Soko Tierschutz planen für kommende Woche eine Podiums-Diskussion zu dem Tierschutz-Skandal in Werne, im Anschluss eine Mahnwache mit Kerzen vor dem Geschäft der Fleischerei Mecke an der Lippestraße.

Eine E-Mail mit der Bitte um Informationen schickte unsere Redaktion an die Fleischerei Mecke, wir berichten weiter an dieser Stelle.

Thema "Mecke" im Lokalkompass:

