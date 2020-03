Kommentar: Gesundheit ohne Wert?

In China hat das Virus der Welt gezeigt, was es anrichten kann und auch der Blick nach Italien mahnt zur Vorsicht. Zeit, dass wir zur die Vernunft entscheiden lassen und nicht unseren Wunsch nach einem normalen Leben. Ein Kommentar von Daniel Magalski:

Das Corona-Virus lähmt das öffentliche Leben. Schulen bleiben geschlossen, in Bergkamen und vielen anderen Städten in unserer Nachbarschaft ist das schon Realität. Die Bundesliga spielt ohne Fans. Geisterspiele vor leeren Tribünen. Im Internet treffen diese Entschlüsse nicht nur auf Beifall - manche halten das - nett formuliert - schlicht für Panikmache, eine überzogene Reaktion, völligen Schwachsinn. Corona sei gar nicht so schlimm, dass man solche Wege gehen müsse, wissen die selbsternannten Experten des Internets und sind in ihrer Selbstherrlichkeit offensichtlich blind für einen Blick über den Tellerrand. Wie Kleinkinder, denen im Sandkasten das Schäufelchen geklaut wurde, stampfen sie in ihren Online-Kommentaren voller Trotz auf den virtuellen Boden: Geisterspiele interessieren mich nicht, gehe ich halt zum Rudelgucken in die Kneipe! Antworten wie diese machen Wut im Bauch. Corona verläuft vielleicht bei vielen jungen Menschen, die ein gutes Immunsystem zum Glück meist mild, doch für Senioren und Kranke ist das Virus eben kein Klacks! Die Gesellschaft, wir alle also, haben Verantwortung für diese Menschen, in unseren Familien, aber auch im Bekanntenkreis und der Nachbarschaft. Die Gefahr einer Infektion für sie zu minimieren, liegt auch in unserer Hand. Die Folge ist, dass wir an der einen oder anderen Stelle Freiheiten einschränken und Schritte mittragen müssen, die von Experten nach sachlichen Kriterien beschlossen wurden, halten wir sie selbst auch für Unsinn! Vergnügen darf niemals über dem Schutz der Gesundheit stehen, sie ist ohne jede Diskussion mehr wert als neunzig Minuten Kick und so gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Menschen, die das nicht verstehen, sind bestenfalls Egoisten...

