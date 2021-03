Kommentar: Illusion oder Fortschritt?

Friseure dürfen wieder Haare schneiden, Gartencenter wieder öffnen, doch nicht nur Einzelhändler, Gastronomen und Kultur kreisen weiter in der scheinbar endlosen Lockdown-Warteschleife. Ein Kommentar von Daniel Magalski:



Lockdown, Lockdown und bis mindestens Ende März ist für Handel, Gastronomie, Kultur und viele andere weiter kein Licht am Ende des beschwerlichen Tunnels in Sicht. Der Einzelhandel darf in Nordrhein-Westfalen zwar in der kommenden Woche für Kunden mit Termin und in einem bestimmten Zeitfenster wieder die Türen öffnen, aber ob das eine echte Hilfe nach fast drei Monaten ohne Einkommen? Der Schritt raus aus dem harten Lockdown, den die Politik da präsentiert, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kaum mehr als die Illusion, die Händler hätten ihr Schicksal selbst in der Hand. Die Umsätze dürften sich in Grenzen halten, denn wer macht schon einen Einkaufsbummel mit dem Terminkalender in der Hand und dem Blick auf die Uhr? Der Handel muss endlich in breiter Fläche wieder die Chance haben, Umsätze zu machen, denn nur das sichert auch in Zukunft Arbeitsplätze und Existenzen. Gartencenter, der Buchhandel und, Geschäfte für Schreibwaren und Blumen sollen in Nordrhein-Westfalen ohne Termin öffnen dürfen, warum also nicht auch der restliche Einzelhandel? Was Politiker entschieden haben, erscheint einmal mehr willkürlich und ohne Plan.

