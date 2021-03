Kraftwerk-Sprengung: Firma verrät Details

Lünen wartet auf das Kraftwerks-Aus: Ende März verschwinden die letzten Gebäude mit dreifachem Knall von der Bildfläche, nun nennen die Abriss-Profis der Hagedorn Gruppe Details für den Termin.

Wenn Kühlturm, Schornstein und Kesselhaus am 28. März ab 10.30 Uhr fallen, dann ist das eine Sprengung der Superlative - entsprechend hoch ist das öffentliche Interesse. André Schewcow, der Sprengmeister, und sein Team bohren seit Dezember die 2.100 Löcher für rund 420 Kilogramm Sprengstoff. Anwohner werden am Tag der Sprengung evakuiert, der Sperrbereich erstreckt sich auf bis zu achthundert Meter rund um das Kraftwerk. Stadt Lünen und Hagedorn Gruppe bitten alle, den Bereich zu umfahren und nicht zur Sprengung anzureisen, denn viele Straßen sind dicht und im Umfeld gebe es keine Parkplätze. Besucher ohne Auto haben ebenfalls schlechte Karten, denn die der Sperrbereich betrifft auch Fuß- und Radwege. Menschenmassen sollen aus Gründen des Infektions-Risikos verhindert werden, im Einsatz sind neben zusätzlichem Sicherheitspersonal auch das Technische Hilfswerk, die Feuerwehr, die Polizei und das Ordnungsamt. Die Ordnungsbehörde werde rund um den Evakuierungsbereich die Einhaltung der Corona-Regeln überwachen und Verstöße anzeigen, heißt es in der Pressemitteilung.



Online-Event mit vielen Extras

Die Hagedorn Gruppe will Besuchern dennoch ein Erlebnis bieten und plant dafür ein Online-Event mit verschiedenen Kameraperspektiven, Interviews, Filmeinblendungen, einem Rückblick auf die Historie, einer Kühlturmprojektion und Liveschaltung zur Einsatzzentrale, Countdown sowie einem prominenten Moderator. Der Link zur Sprengung lautet sprengung.ug-hagedorn.de, zu finden ist er ab sofort über die Homepage und die Social-Media-Kanäle der Hagedorn Unternehmensgruppe.