Kunden-Verhalten nervt Verkäuferin

Mareike Müller arbeitet im Einzelhandel und will ihren echten Namen lieber nicht nennen - denn Kritik an Kunden ist eine heikle Sache. Das Verhalten mancher Menschen aber nervt die Verkäuferin.

Müller arbeitet an der Fleisch-Theke in einem Supermarkt und erlebt während der Arbeit, so berichtet sie, immer wieder unappetitliches Verhalten. "Kunden ziehen sich im Markt die Maske runter, um sich kräftig die Nase zu putzen und erklären dann, dass ihnen wegen der Maske die Nase läuft oder - was noch krasser ist - dass sie so erkältet sind", schildert die Verkäuferin. Der Höhepunkt sei, wenn das direkt vor der Fleischtheke passiere, direkt neben anderen Personen. "Kunden, die wir darauf ansprechen, sagen uns dann oft, dass wir uns nicht so anstellen sollen oder wir gelten als unfreundlich", so Müller. Eine Unart beobachte sie auch bei, vor allem älteren, Kunden an der Kasse. Um Geldscheine leichter aus dem Portemonnaie nehmen zu können, lecken sie kurz ihre Finger an und so etwas gehe doch gar nicht, erst recht nicht in einer Pandemie.



