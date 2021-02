Labor meldet Werte aus erster Kita

Schimmel in zwei Kita-Baustellen in Lünen - darüber berichtete unsere Redaktion in der letzten Woche. Im Fall des Neubaus am Gymnasium Altünen meldete ein Labor nun die Werte aus Luft-Proben an die SL Grundbesitz.

Die Arbeiten zur Entfernung des Schimmels auf Holzplatten an mehreren Stellen im Dachbereich im Neubau der Kita Kleiner Kreisel hatte die Firma Klimawerkstatt aus Lünen Ende letzter Woche beendet, ein Sachverständiger nahm in dieser Woche dann Proben. Petrischalen, in denen auf einem Nährboden Keime und auch Schimmel wachsen können, wurden dafür mit Luft aus den Räumen der Kita "beschossen", diese untersuchte dann ein Labor. "Die Sanierung war erfolgreich", so Jasmin Teuteberg, Pressesprecherin der Stadtwerke Lünen, der "Mutter" der SL Grundbesitz. Im Vergleich mit der Luft aus dem Außenbereich der Kita, die die Referenz-Werte lieferte, ergaben sich demnach keine Auffälligkeiten. Im Neubau der Kita Kinderhaus in Alstedde entfernen Mitarbeiter der Firma Klimawerkstatt aus Lünen vor dem Wochenende noch letzte Schimmel-Stellen, in der kommenden Woche nimmt das Sachverständigenbüro dann auch hier Proben aus der Luft.

