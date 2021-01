Schimmel: Labor untersucht Kita-Luft

Schimmel an den Decken in zwei Kita-Neubauten in Lünen - darüber berichtete unsere Redaktion in dieser Woche. Fachleute kümmerten sich in der ersten Kita bereits um das Problem.

Im Overall und mit einer speziellen Maske vor dem Gesicht entfernt ein Mitarbeiter der Firma Klimawerkstatt aus Lünen den Schimmel von den Decken-Platten in der Kita der Elterninitiative "Kleiner Kreisel" neben dem Gymnasium Altlünen. Der Sauger, der dabei zum Einsatz kommt, verwendet einen Filter, der kleinste Partikel aus der Luft filter, auch die Sporen des Pilzes. Der Schimmel sei, das erläuterte Dr. Gerd Koch, Prokurist der SL Grundbesitz, beim Ortstermin, in einem kleinen Zeitfenster entstanden, in dem die Luft in den Räumen sehr feucht war und an kalten Bauteilen kondensierte, doch das nun herrschende Klima in der mittlerweile beheizten Kita biete keine Basis für weiteres Wachstum. Die Wärmebildkamera misst an der Oberfläche der betroffenen Holzplatten im Dachbereich zwanzig Grad. Die Feuchte der Holzplatten liege zwischen zwölf und vierzehn Prozent.

Sachverständiger misst Luftkeime

Montag werde man, so erläutert Jörg Flume, Geschäftsführer der Klimawerkstatt, zum Abschluss der Arbeiten alle Räume säubern - die Baustelle ruht ab diesem Moment - und am Dienstag kommt ein Sachverständiger für eine Luftkeim-Messung in die Kita. Raumluft bläst man bei dieser Methode auf eine Petrischale, ein Labor untersucht diese dann auf Schimmel-Wachstum. "Im Vergleich mit einer Luftprobe außerhalb des Gebäudes ist dann erkennbar, ob das Ziel der Sanierung erreicht wurde", erklärt Flume. Ergebnisse der Labor-Untersuchung erwarte man ab Mitte kommender Woche. Die Arbeiten werde man ebenfalls im auch von Schimmel betroffenen Neubau des Kinderhauses in Alstedde durchführen und auch hier stehe am Ende eine Luftkeim-Messung. Start ist hier voraussichtlich in der kommenden Woche.

