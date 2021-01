Sparkasse: Filialen in "Corona-Pause"

Horstmar, Alstedde, Nordlünen und Werne-West - diese vier Filialen schickt die Sparkassen an der Lippe beim persönlichen Service in die "Corona-Pause".



Die Sparkasse setzt mit dem Schritt im Rahmen der Corona-Arbeitsschutzverordnung auf verstärkten Schutz in der Pandemie, er tritt ab Mittwoch in Kraft. In Horstmar, Alstedde, Nordlünen und Werne-West bieten die Filialen dann bis auf Weiteres keinen persönlichen Service zu den Öffnungszeiten, sondern Terminabsprache per Telefon unter 02306 / 10 50 oder im Internet. Die Hauptstelle in Lünen, die Filialen in Brambauer, Lünen-Süd, in Selm in der „Neuen Mitte“, in Werne am Markt, Wethmar, in Bork und in Werne-Stockum öffnen weiter zu den bekannten Zeiten. Die Automaten stehen an sämtlichen Standorten ohne Einschränkung zur Verfügung.

Thema "Corona-Virus" im Lokalkompass:

> Finanzen: Lockdown wird zum Problem