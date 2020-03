Sport Duwe macht den Mini-Umzug

Kasse und Ware sind schon umgezogen, nun sind noch letzte Arbeiten an der Reihe - das Ladenlokal von Sport Duwe in Lünen ist im Umbruch.

Ein Zettel am ehemaligen Haupteingang am alten Markt informiert die Kunden, bitte den Seiteneingang zu nutzen, der liegt gleich gegenüber der Apotheke an der Bäckerstraße. In Zukunft wird hier der Haupteingang entstehen, Handwerker schaffen dafür aktuell die Voraussetzungen. "Hintergrund der ganzen Aktion ist aber nicht etwa, dass wir uns verkleinern wollen", berichtet Gero Lang von Sport Duwe. Die Gesamtfläche des bisherigen Ladenlokals gehört zwei Vermietern, unterteilt in einen vorderen und einen hinteren Bereich. "Der Eigentümer des vorderen Bereichs hat nun andere Pläne mit seiner Immobilie, wir rücken deshalb nach hinten und haben hier die Chance auf eine Erweiterung unserer Fläche und - je nach Kundenbedarf, des Warenangebots", so Lang. Nach Informationen unserer Redaktion soll Herrenausstatter Engbers Nachmieter im vorderen Bereich des Ladenlokals werden, bis Redaktionsschluss gab es dazu keine Bestätigung, der zuständige Mitarbeiter des Unternehmens aus Gronau befand sich in einem Termin.

Thema "Sport Duwe" im Lokalkompass:

> Ladendiebe sind für Händler ein Problem