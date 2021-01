Stadt testet Desinfektionsmittel-Nebel

Reifendruck-Kontrollsysteme waren ihre Welt, dann kam Corona und mit dem Virus der Einbruch in der Branche. Nina und Raffael Werth aus Lünen steckten den Kopf nicht in den Sand und stehen nun mit an der Front im Kampf gegen das Virus.

"Die Speditionen haben, als Corona im Frühjahr letzten Jahres aufkam, schnell die Investitionen reduziert, die Nachfrage nach Reifendruck-Kontrollsystemen für Nutzfahrzeuge sank und so mussten wir uns etwas einfallen lassen", erinnert sich Raffael Werth. Die Perspektive für ihre Zukunft fand das Ehepaar dann eine halbe Stunde Fahrzeit von Lünen entfernt in einem Desinfektionsmittel. Das Desinfektionsmittel mit dem Namen Corosept kommt aus Oer-Erkenschwick. Der Hersteller Hydro-Chemie ist ein alter Bekannter von Raffael Werth und schnell fand Corosept so den Weg in den Kreis Unna. Ihr Desinfektionsmittel, so berichten Nina und Raffael Werth, sei anders als andere Mittel. Corosept enthalte nicht so viel Alkohol wie andere Desinfektionsmittel auf dem Markt, wirke aber effektiver und über eine längere Zeit. "Mittel, die auf Alkohol basieren, helfen nur kurze Zeit gegen Erreger auf der Haut, unser Mittel haftet bis zu zweieinhalb Stunden auf der Haut und zerstört dort die Hülle der Erreger." In Lünen habe man im Dezember 25 Schulen mit Corosept beliefert, so die Eheleute. Für Kinder gibt es, damit sie eine effektive Hautdesinfektion lernen, das Mittel auch als sichtbaren Schaum.

Ulv ist der Star im Showroom

Der Star im Showroom bei Nina und Raffael Werth ist aber Ulv, ein kleines schwarzes Gerät. Ulv ist ein Vernebler und wird der Tank mit dem speziellen Desinfektionsmittel befüllt, verteilt Ulv es es in kürzester Zeit mit feinsten Tröpfchen im Raum. "Das Mittel setzt sich in jede Ritze, so dass man Keime auch dort erreicht, wo es beim normalen Putzen nicht der Fall ist und auch hier haben wir, wie bei der Wischdesinfektion, eine Langzeitwirkung", erklärt Nina Werth. In Autohäusern hatten sie Ulv schon zur Fahrzeug-Desinfektion im Einsatz, im Januar nun haben sie mit der Stadt Lünen einen Termin in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule. Einen Klassenraum soll Ulv vernebeln und sich so Mitarbeitern der Stadt präsentieren, dann wolle man schauen "ob das Gerät eine sinnvolle Bereicherung sein kann, insbesondere im Hinblick auf Handhabung und Effizienz", so die Stadt Lünen.

