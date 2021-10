Stromausfall betrifft drei Straßen

In Lünen kam es heute zu einem Stromausfall - doch was sich zunächst nach einem Problem in mehreren Stadtteilen anhörte, betraf am Ende laut den Stadtwerken nur drei Straßen.

Nina, die Warn-App, löst kurz vor 14 Uhr aus, die Leitstelle der Feuerwehr in Unna warnt vor einem Stromausfall in Lünen-Süd, Brambauer, Beckinghausen, Horstmar und Lünen-Mitte. Die Stadtwerke melden in einer ersten E-Mail zunächst ebenfalls einen Ausfall in mehreren Stadtteilen, kurze Zeit danach haben die Stadtwerke-Techniker dann aber nähere Informationen. Der Ausfall betrifft nur Teile von Beckinghausen, konkret drei Straßen: Kleine Laake, Weißdornweg und Teile der Kreuzstraße. Um 15.08 Uhr sind alle Häuser wieder am Netz, so die Stadtwerke. Grund für den Stromausfall war ein Fehler in einer Mittelspannungsleitung.