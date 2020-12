Trecker-Weihnacht erhellt die Dunkelheit

Corona macht es der Weihnachtsfreude in diesem Jahr schwer - doch Landwirte erhellten am dritten Advent mit rund sechzig Traktoren und einer besonderen Aktion in Olfen die Dunkelheit.

In Zeiten, in denen die Menschen sich nicht treffen können, in denen vieles anders ist als in anderen Jahren und in denen das Virus immer wieder das Leben überschattet, setzen Landwirte mit der Aktion überall in Deutschland ein Zeichen. Ein Funken Hoffnung - unter diesem Motto starteten moderne Traktoren, Oldtimer und Trucks am frühen Abend ihre Lichter-Tour. Nikolaus wollten die Landwirte schon durch Olfen fahren, doch was am Ende fehlte, war der Segen der Behörden. Sonntag dann beim zweiten Anlauf hatten Landjugend und Schlepperfreunde Olfen, die die Fahrt organisierten, die offiziellen Papiere in der Tasche und eine Polizei-Eskorte an ihrer Seite. Landwirte aus Olfen waren dabei, aus Selm, Waltrop, Datteln und Vinnum. Vom Gelände der Ziegelei in Vinnum führte die Strecke durch den Ortskern, vorbei an Feldern und staunenden Menschen an Fenstern und in Autos bis in die Innenstadt von Olfen. Die Trecker-Weihnacht erhellte mit leuchtenden Sternen, Rentieren, Schneemännern und Lichterketten die Dunkelheit - und wurde so wohl für viele zu einem Funken Hoffnung in Corona-Zeiten!



Thema "Landwirtschaft" im Lokalkompass:

> Landwirt hat Japaner auf der Weide