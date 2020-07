Am Samstag, 11. Juli 2020, ist das Bürgertelefon der Freie Wähler Lünen e. V. geschaltet. In der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr ist Ratsmitglied Ralf Schaefer für die Anliegen der Lüner Bürgerinnen und Bürger telefonisch unter 02306 9796390 erreichbar. Wünsche und Anregungen werden auch gerne per Email entgegen genommen: info@freie-waehler-luenen.de.