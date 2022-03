13 Lkw-Fahrern bei Kontrolle die Weiterfahrt auf der A 2 untersagt

Am Mittwoch und Donnerstag (24.03 und 25.03) haben Kräfte der Schwerlastgruppe der Polizei Münster in der Zeit von 22:00 Uhr bis 2:00 Uhr insgesamt 33 Lkw an der Autobahn 2 auf dem Rastplatz Schwarze Heide kontrolliert.

Schwerpunkt dieser geplanten Kontrollaktion war die Überprüfung von Großraum- und Schwertransportern. Die Polizei wurde vor Ort von Einsatzkräften der Autobahn GmbH unterstützt. Die Polizisten haben insgesamt 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 2 Strafanzeigen gefertigt. Zusätzlich wurde 13 Lkw-Fahrern die Weiterfahrt untersagt. Gründe dafür waren unter anderem das Umgehen der Lenk- und Ruhezeiten, technische Mängel und Verstöße gegen die Ladungssicherung.

Besonders herausragend war ein Lkw-Fahrer, der die für ihn vorgeschriebene Streckenführung ignorierte. Die Kontrolle des Lkw ergab außerdem, dass dieser um 66 Tonnen überladen war. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 790 Euro hinterlegen.