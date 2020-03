16-jähriger Motorradfahrer aus Marl wollte sich einer Polizeikontrolle entziehen und stürzte

Dienstag, gegen 16.30 Uhr, wollten Polizeibeamte zwei Motorradfahrer auf dem Hasendillenweg in Haltern kontrollieren. Als die beiden Fahrer, zwei 16-jährige aus Marl und Haltern am See, das bemerkten, versuchten sie wegzufahren. Dabei gerieten die Motorräder aneinander, wodurch die Fahrer in der Folge stürzten. Dabei wurde Beide nicht verletzt. Es entstand 1000 Euro Sachschaden. Bei der Überprüfung der beiden Motorradfahrer stellten die Beamten fest, dass Beide nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. Zudem war das Motorrad des Halterners nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Beide Motorräder wurden sichergestellt.